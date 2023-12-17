  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal Güvenlik uzmanı taktiği verdi! İşte yüksek emekli aylığı bağlatmanın formülü

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Altı yılın en güçlü Güneş patlaması gerçekleşti! Dünya'ya etkileri neler olabilir?

Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Bari Meral Akşener’den ibret alsaydılar! CHP’li vekil SP’ye niye geçti?

Rehine skandalı İsrail’i karıştırdı

17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti!

Cihat Yaycı siyasilere seslendi! “Lütfen Yunanın Sevilla Haritası oyununa gelmeyin”

Altın tahmini hep çıkan Hatice Kolçak: Gram altın bu rakama fırlayacak!

Ukrayna savaşı her şeyi değiştirdi! Rusya uzmanı yazdı: Türkiye Rusya'nın vazgeçilmezi
Gündem Esir skandalının ardından Netanyahu'dan yeni 'katliam' mesajı!
Gündem

Esir skandalının ardından Netanyahu'dan yeni 'katliam' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 15:13:00 - 2023-12-17 15:35:07
Esir skandalının ardından Netanyahu'dan yeni 'katliam' mesajı!

Biden ile yaşadığı gerginliğin ardından dün gece basın toplantısı yapan katil Netanyahu, bir yandan Hamas'ın, işgal ordusunu zorlandığını itiraf ederken bir yandan da İsrail'in katliamlarına devam edeceğini söyledi.

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in ‘zafere’ ulaşana kadar durmayacağını, uluslararası baskılara rağmen devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası baskılara ve ölen evlatlarımızın bize ödettiği dayanılmaz maliyete rağmen, zafere kadar devam etmemiz gereken bir varoluş savaşındayız. Askerlerimizin, her birinin hayatını korumak için her şeyi yapıyoruz ve yapacağız ve onların zarar görmemesi için tüm imkânları kullanacağız. Savaş alanında mücadele eden herkes zafer ile felaket arasındaki mesafenin kıl payı olduğunu bilir.

'Bizi hiçbir şey durduramayacak'

Bu muazzam acıdan dersler çıkarıp bunları uygulayacağız ve tüm rehinelerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için askeri ve diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sadece devam eden askeri baskı tüm rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlayacaktır. Müzakere ekibine verdiğim direktif bu baskıya dayanmaktadır ve bu baskı olmazsa, elimizde hiçbir şey kalmayacak.

Rehinelerimizin iadesi, IDF'ye mühimmat sağlanması, BM nezdinde çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin engellenmesi ve diğer konularda ABD'nin İsrail'e verdiği desteği takdirle karşılıyorum. Zafer zaman alacak olsa da büyük acılara, yüreklerimizi parçalayan yaslara ve uluslararası baskılara rağmen sonuna kadar devam etmeye kararlıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zafere ulaşana kadar hiçbir şey bizi durduramayacak.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ailelerden 'esir takası' çağrısı

Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri, dün 3 esirin İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi üzerine Binyamin Netanyahu hükümetinden "acilen" esir takası anlaşması yapmasını istiyor.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

İsrail 3 vatandaşını 'yanlışlıkla' öldürdü

İsrail ordusunun dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze’deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail’de çağrıları artırdı.

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! "Yanlışlıkla" öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!
İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

Dünya

İsmi açıklanmayan İsrail ordu yetkilisinden şoke eden itiraf! “Yanlışlıkla” öldürüldü, 3 esir beyaz bayrak taşıyor!

İsrail askerlerinin inlerine girdiler
İsrail askerlerinin inlerine girdiler

Dünya

İsrail askerlerinin inlerine girdiler

Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı
Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı

Gündem

Yahudi uzman canlı yayında "Bir ayet var, Allah sabredenlerle beraberdir" dedi! Stüdyo buz kesti, İsrail sallandı

İsrailli Yahudi subay: 5 dakikada bir asker kaybediyoruz! Detayı dikkat çekti! Gören şoka girdi, dondu kaldı! Tüm dünya odaklandı
İsrailli Yahudi subay: 5 dakikada bir asker kaybediyoruz! Detayı dikkat çekti! Gören şoka girdi, dondu kaldı! Tüm dünya odaklandı

Dünya

İsrailli Yahudi subay: 5 dakikada bir asker kaybediyoruz! Detayı dikkat çekti! Gören şoka girdi, dondu kaldı! Tüm dünya odaklandı

Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek
Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek

Dünya

Al Jazeera, katil İsrail'i UCM'ye şikayet edecek

İngiliz milletvekili İsrail'e karşı harekete geçti
İngiliz milletvekili İsrail'e karşı harekete geçti

Dünya

İngiliz milletvekili İsrail'e karşı harekete geçti

"Önüne geçeceğimiz günler yakındır"... Kudüs'teki işgalci İsrail eylemleri için net mesaj
"Önüne geçeceğimiz günler yakındır"... Kudüs'teki işgalci İsrail eylemleri için net mesaj

Gündem

"Önüne geçeceğimiz günler yakındır"... Kudüs'teki işgalci İsrail eylemleri için net mesaj

Rehine skandalı İsrail’i karıştırdı
Rehine skandalı İsrail’i karıştırdı

Gündem

Rehine skandalı İsrail’i karıştırdı

Planlarını açık açık yazdılar! İsrailli şirketlerden alçak ‘Gazze’ reklamı
Planlarını açık açık yazdılar! İsrailli şirketlerden alçak ‘Gazze’ reklamı

Gündem

Planlarını açık açık yazdılar! İsrailli şirketlerden alçak ‘Gazze’ reklamı

{relation id:1813736 slug:'ismi-aciklanmayan-israil-ordu-yetkilisinden-soke-eden-itiraf-yanlislikla-olduruldu-3-esir-beyaz-bayrak-tasiyor'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23