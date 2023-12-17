Esir skandalının ardından Netanyahu'dan yeni 'katliam' mesajı!

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in ‘zafere’ ulaşana kadar durmayacağını, uluslararası baskılara rağmen devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası baskılara ve ölen evlatlarımızın bize ödettiği dayanılmaz maliyete rağmen, zafere kadar devam etmemiz gereken bir varoluş savaşındayız. Askerlerimizin, her birinin hayatını korumak için her şeyi yapıyoruz ve yapacağız ve onların zarar görmemesi için tüm imkânları kullanacağız. Savaş alanında mücadele eden herkes zafer ile felaket arasındaki mesafenin kıl payı olduğunu bilir.

'Bizi hiçbir şey durduramayacak'

Bu muazzam acıdan dersler çıkarıp bunları uygulayacağız ve tüm rehinelerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için askeri ve diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sadece devam eden askeri baskı tüm rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlayacaktır. Müzakere ekibine verdiğim direktif bu baskıya dayanmaktadır ve bu baskı olmazsa, elimizde hiçbir şey kalmayacak.

Rehinelerimizin iadesi, IDF'ye mühimmat sağlanması, BM nezdinde çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin engellenmesi ve diğer konularda ABD'nin İsrail'e verdiği desteği takdirle karşılıyorum. Zafer zaman alacak olsa da büyük acılara, yüreklerimizi parçalayan yaslara ve uluslararası baskılara rağmen sonuna kadar devam etmeye kararlıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zafere ulaşana kadar hiçbir şey bizi durduramayacak.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ailelerden 'esir takası' çağrısı

Öte yandan İsrailli esirlerin aileleri, dün 3 esirin İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi üzerine Binyamin Netanyahu hükümetinden "acilen" esir takası anlaşması yapmasını istiyor.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki "Rehineler Meydanı" adını verdikleri alanda toplanarak açıklama yaptı.

Yüzlerce İsrailli de ailelere destek olmak için alana geldi.

İsrail 3 vatandaşını 'yanlışlıkla' öldürdü

İsrail ordusunun dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurması, Gazze’deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeniden bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail’de çağrıları artırdı.

{relation id:1813736 slug:'ismi-aciklanmayan-israil-ordu-yetkilisinden-soke-eden-itiraf-yanlislikla-olduruldu-3-esir-beyaz-bayrak-tasiyor'}