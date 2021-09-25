Esir Filistinli gazetecilere destek amaçlı basın açıklaması yapıldı

Gazetecilere Destek Komitesi, esir Filistinli gazetecilere destek amaçlı yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada işgal güçlerinin son olarak Kudüs'te bir Filistinli gazetecinin alıkonulmasıyla birlikte işgal yönetimine ait cezaevlerinde tutulan Filistinli gazetecilerin sayısının 24'e çıktığı bildirildi.

Dün akşam Eymen Kavarik adlı bir Filistinli gazetecinin daha Mescid-i Aksa yakınlarında işgalciler tarafından alıkonulduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Kavarik'in tutukluluk halinin önümüzdeki pazar gününe kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kadın gazeteci Buşra Et-Tavil'in de işgal zindanlarında bulunan tek kadın gazeteci olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Et-Tavil'in, diğer 37 kadın esir ile birlikte Damon Cezaevi'nde tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, işgal rejiminin Filistinli gazetecilere yönelik baskılara, tutuklamalara ve tutukluluk sürelerinin uzatılması uygulamalarına son vermesi için müdahalede bulunmalarına ilişkin çağrıda bulunuldu.

İşgal rejiminin bu yılın başından itibaren 127 gazeteci esir aldığının hatırlatıldığı açıklamada, bunların serbest bırakılması için işgalci rejime baskı yapılması çağrısında bulunuldu.





