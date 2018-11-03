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Eşinizin sizden 3 beklentisi

Eşinizin sizden beklentilerini Peygamber Efendimiz (sav) örneğiyle anlattık...

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:50
Eşinizin sizden 3 beklentisi

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Peygamber Efendimiz ilk vahyin şaşkınlığı ile Cebrail aleyhisselam gidince, vahyin haşyetinden yüreği titreyerek Hz. Hatice validemizin yanına döndü.

“Beni sarıp örtünüz! Beni sarıp örtünüz!” buyurdu.

Biraz toparlandıktan sonra başına gelen hadiseyi Hz. Hatice validemize endişeli bir şekilde anlattı.

“Ya Hatice şimdi bana kim inanır?” dedi.

O mübarek zevce Rasulullah Efendimize:

“Allah’a yemin ederim ki Allah celle celaluhu seni hiç bir vakit utandırmaz, mahcup etmez çünkü sen akrabanı himaye edersin, işini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin, fukaraya infak eder kimsenin yapamayacağı kadar iyilikte bulunursun, misafire ikram edersin, Hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardım edersin. Ey Allah’ın elçisi seni evvela ben kabul ve tasdik ederim. Allah yoluna önce beni davet et” diyerek kendisini ilk kendisi tasdikledi.

Peygamber Efendimizin bu ilk zorlu tecrübesinde onu destekleyen, yol gösteren ilk kişi eşi Hz Hatice radiyallahu anha oldu.

Hatice validemizden bir eş ve hanım sahabe olarak öğreneceğimiz çok şey var. Bu hadiseden yola çıkarak kocanızın kendisini daha güçlü hissetmesini sağlayabileceğiniz ve onun öz güvenini yükseltebileceğiniz 3 ipucumuz var;

1 - Değer verin!

Erkekler takdir edildikleri zaman her şeyi yapabilirler. Değer görmüş ve desteklenmiş hissettiklerinde bu onları daha ileri götürür böylece eşi ve ailesi için daha fazla şey yapabilirler. Küçük gibi düşünülen bu hareketlerin takdir edilmesi onları güçlendirmek için önemlidir. Mesela ampul değiştirmek, küçük tamirler, hafif güç isteyen işler bunların hepsinde onları takdir etmelisiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem “İnsanlara teşekkür etmeyen kimse Allah’a da şükretmez” (Tirmizi) buyurmuştur.

2 - Can kulağı ile dinlemelisiniz!

Erkekler kadınlar kadar konuşmazlar ama konuştukları zaman eşleri tarafından dikkatle dinlenmek isterler. Hz. Hatice Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntısının ne olduğunu sordu. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona rahatsız olduğu konuyu anlattı ve Hz. Hatice oturup sabırla dinledi.

Siz eşinizi dikkatle dinlediğiniz zaman kendini kabul görmüş ve değerli hissedecektir. Onunla tartışmadan, eleştirmeden tüm kusurları ve zayıf yönleri ile yanına oturup onu dinlemelisiniz. Bu bir erkek için çok önemlidir. Eşi tarafından saygıyla kabul görmek onun için hazineler değerinde olacaktır.

3 - Onu beğendiğinizi hissettirin!

Hz. Hatice Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en iyi niteliklerini vurgulayarak ona güven veriyordu. Hatırlayın ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece sıkıntılıydı ve olup bitenlerden emin değildi ama, Hz Hatice onun beğendiği güzel huylarını hatırlattı. Bir erkeğin eşi tarafından beğenilmeye ihtiyacı vardır. O ister ki eşi ona çok beğenmiş, büyülenmiş bir şekilde baksın. Bunu yapabilirsiniz! Eşinizin güçlü yönlerini vurgulayın, ince niteliklerinden bahsedin. Onun gücüne hayran olduğunuzu romantik yollarla söyleyin. Bu iltifatlar uzun vadede onun özgüvenini arttıracaktır inşaallah.

Eşinize hayran olmaktan asla vazgeçmeyin!

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:50
  1. evlilik
  2. karı koca ilişkisi

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