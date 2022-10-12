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Yerel Eşinin yemeğine fare zehri koyan sonrasında ise boğan koca tutuklandı
Yerel

Eşinin yemeğine fare zehri koyan sonrasında ise boğan koca tutuklandı

Denizli'de Azerbaycan uyruklu eşinin yemeğine fare zehri koyan, yaşadığını görünce ise boğarak öldüren koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 17:09:00 -
Eşinin yemeğine fare zehri koyan sonrasında ise boğan koca tutuklandı

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan cesedi bulunan 1 çocuk annesi Nadia Nori'yi (30) yemeğine fare zehri koyarak ölmesini bekleyen, işten döndüğünde halen yaşadığını gördüğü kadını boğarak öldüren Sabour Sakhizadeh (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Nadia Noori'nin, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştıkları Sabour Sakhızadeh için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve verilen sürenin 8 Eylül'de sona ermesinin ardından yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

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