SON DAKİKA
Venezuela'dan dikkat çeken söz! "Geçmişteki hataları düzelteceğiz" Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı İran’dan ateşkes açıklaması! "Atış yapılmadı" ABD'li gazeteciler de isyan etti! “Propaganda çöktü, dünya artık gerçeği görüyor” Meksika'dan Küba açıklaması! Trump'ı çıldırtacak sözler Pakistan'dan Siyonist rejime tepki! Katliam yapmakla suçladılar Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı çağrısı! "Öyle olmasa iyi olur" İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu ABD'yi Netanyahu yönetiyor! Trump hemen fikir değiştirdi Lübnan saldırılarına “kalıcı ateşkes” çağrısı! Kanada’dan İsrail’e sert tepki
Gündem
Hepsi katliama ortak: Siyonistlerin gözünü kan bürüdü!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hepsi katliama ortak: Siyonistlerin gözünü kan bürüdü!

İşgal rejiminde yayımlanan son kamuoyu araştırmaları, siyonist Yahudi toplumunun büyük bir çoğunluğunun Lübnan’daki vahşetin devamından yana olduğunu tescilledi. Maariv gazetesinin paylaştığı anket sonuçları, bölgedeki sivil katliamlarına rağmen işgalci toplumun savaş ve kan odaklı tutumundan taviz vermediğini gözler önüne serdi.

Anketten çıkan çarpıcı sonuçlar, işgal rejimindeki barbarlığın sadece hükümetle sınırlı olmadığını, toplumsal bir histeriye dönüştüğünü kanıtlar nitelikte:

  • Saldırı yanlısı kitle: Katılımcıların yüzde 77'si Lübnan’a yönelik bombardımanların ve askeri saldırıların hiçbir şekilde durdurulmamasını, aksine devam etmesini istiyor.
  • Barışa yer yok: Ateşkes isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 12’de kalarak marjinal bir düzeyde seyretti.
  • Koalisyonda tam mutabakat: Hükümet koalisyonuna destek veren seçmenler arasında saldırıların sürmesini isteyenlerin oranı yüzde 94 gibi korkunç bir seviyeye ulaştı.

Muhalefet de farklı değil

Sözde "muhalif" olarak adlandırılan kesimlerin de katliam noktasında işgal hükümetiyle birleştiği görüldü. Muhalefet seçmenlerinin yüzde 70'i, Lübnan’daki sivil ölümlerine ve yıkıma onay vererek saldırıların arkasında durduğunu beyan etti.

Siviller katledildikçe iştahları kabarıyor!

Lübnan’dan her gün çocuk ve kadın ölümlerine dair haberler gelmesine rağmen, siyonist kamuoyunun bu yüksek destek oranı dikkat çekiyor. Siyasi görüş ayrımı fark etmeksizin işgal toplumunun büyük bir kısmının askeri tırmanışı ve sivil kayıpları desteklemesi, bölgedeki barbarlığın toplumsal zeminini bir kez daha ifşa etti. Kamuoyunda yükselen bu savaş çığırtkanlığı, işgal rejiminin çözümden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Katil Netanyahu müzakere dedi ama saldırıları durmadı! İsrail Lübnan’ın güneyini vuruyor

Lübnan saldırılarına "kalıcı ateşkes" çağrısı! Kanada'dan İsrail'e sert tepki

İsrail-Lübnan görüşmelerinin nerede yapılacağı belli oldu

Ccc

Ey kafir Siyonistler bu yaptıklarınız kinimizi iyice harlıyor devir bizden yana döndüğünde boyu kanıbtekerinden büyük Siyonistlerin gözünün yaşına bakmayacağız sebetayvılsrda buna dahil.

%80 i sapik irkci-seriatci soykirimi destekleyenler MILLET OLAMAZ, DEVLET OLAMAZ...SADECE SERIATCU SAPIK YAHUDI/EVANJELIK DEVSIRME/TOPLAMA SOYSUZ TARIHSIZ VICSANSIZ TERÖR ORGUTU OLUR....DUNYA CAPINDA BU SOYKIRIMCI IRKCI/SERIATCI TETOR ORGUTU UYELERIYLE TE

BU SAPIK TEROR ORGUTU NORMAL MILLET DEGIL...BM UYELUGINDEN ATILMALI....TUM BM GENEL KURULUNU TEDKIL EDEN ULKELER/MILLETLER SOYKIRIMCI TERORE KARSIDIR BUNLARI IHRAC EDER....TASARI SUNULUP OYLANMALI BM DE
