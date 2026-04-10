Yatırımcıya emtia uyarısı! Bank of America: "Yıllarca sürecek yükseliş kapıda!"

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, piyasaları sarsacak yeni raporunu yayımladı. Hartnett’e göre emtia piyasalarındaki yükseliş trendi sadece geçici bir durum değil, önümüzdeki yıllara damga vuracak dev bir dalganın başlangıcı. Küresel jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizlikler, yatırımcıyı güvenli liman olan emtialara hapsetmeye devam edecek.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, 2020'li yılların geri kalanında "tahviller hariç her şey" yaklaşımının en güçlü performans gösteren varlık sınıfının hisse senetleri değil emtialar olacağını belirtiyor. Hartnett'e göre yatırımcılar; enflasyona, zayıflayan dolara ve artan risklere karşı korunmak için emtialara daha fazla ağırlık verecek.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zeka yarışının hızlanması, hükümetlerin enerji ve kritik hammaddeler üzerindeki stratejik önemini artırmış durumda. Bu durum, tedarik zincirlerine yönelik ilgiyi de yukarı çekiyor. Özellikle üretim ve teknoloji için kritik olan nadir toprak elementlerinin güvenliği ön plana çıkıyor.

 

Ham petrol fiyatları, İran'ın savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini kısıtlamasıyla birlikte sert yükseliş kaydetti. Altın, gümüş ve bakır gibi değerli metaller ise merkez bankalarının artan alımları ve yapay zeka altyapı yatırımlarındaki büyümeden destek buldu.

 

Hartnett, on yılın ikinci yarısında öne çıkacak varlıkların başında emtiaların ve ABD dışı, küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinin geleceğini ifade ediyor.

 

Ayrıca jeopolitiğin giderek "kaynakları kontrol etme yarışı" haline geldiğini vurgulayan Hartnett, "Çipler, nadir toprak elementleri, mineraller ve petrolü elinde bulunduran taraf yapay zeka yarışını kazanır" değerlendirmesinde bulunuyor.

Savaş yönelen dünyada gayrımenkul

Bombalar ile anında yok oluyor gördük. Neden yahudiler bulundugu yada başka ülkede ihtiyaç fazlası gayrımenkul almaz . Şimdi siyonist ler, ve her ülke içinde bunlara uşaklık eden mason lar ki her ülkenin her kademesinde iş adammlıklı görünüşleri ile hedef şaşırtıp. Hattaülkesine calışan kişileri bile yanıltma peşine düştüler. Ukrayna tarım toprakları ve rusyada Türk devketlerinde tarım topragı toplayan tek yatırımı tarım topragına döndüren siyonistler hedef şaşırtıyorlar. Rusyanın içine sızdılarsa benim ülkemde 2010 öncekiler nasıl yanlış bilgi verir rahmin edin.
