Rumlar belasını arıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgede kan gölüne çevirme saldırıları devam ederken Rum terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’nın güneyinde toplanan Rum grupların, sınır hattına yakın bölgede KKTC vatandaşı sivillere saldırması gündemdeki yerini koruyor. 1 Nisan’da KKTC topraklarındaki sivillere taş, sopa ve el yapımı patlayıcılarla saldıran Rumlarla ilgili gazetemize konuşan KKTC’li siyasetçiler, EOKA’nın tek başına hareket etmediğini ve yapılan provokasyonların zamanlamasının manidar olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, “1814’ten beri, Türk milletine; önce Osmanlı Devleti’ne, daha sonra Türkiye’ye karşı ortaya konulan Megali İdea hedefleri, yani büyük ülkü ve büyük Yunanistan amacı devam etmektedir. Bu çerçevede Kıbrıs Adası’nı da Yunanistan’ın bir parçası olarak görmekte, Kıbrıs’ı bir “Helen Adası” olarak nitelemektedirler. Dolayısıyla Kıbrıs’taki Türkleri de adeta misafir olarak değerlendirmektedirler. Her ne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olarak bir devletin kuruluşuna imza atmış olsak da bunu hiçbir zaman kabullenmediler. Kıbrıs’ı Girit’e benzer bir yapıya dönüştürmek, On İki Ada’dan sonra on üçüncü ada yapmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Girne’ye bayrak dikmekten, Karpaz’a asker çıkarmaktan, Beşparmak Dağları’na Yunan bayrağı dikmekten söz eden açıklamalar hâlâ yapılmaktadır. Bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi takdirde Kıbrıs Adası, Kıbrıslı Türkler için farklı bir sürece sürüklenebilir. Gazze’de yaşananlar ve İran’a yönelik İsrail-ABD saldırıları da Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi daha uyanık olmaya sevk etmektedir. Bu doğrultuda, KKTC ve anavatan Türkiye gerekli tedbirleri ve adımları atmaktadır” dedi.

TÜRK ORDUSU BÖLGEDE GÜVENCE KAYNAĞI

Türk ordusunun bölgede güvence kaynağı olduğunu aktaran Töre, “Türk ordusu her türlü güvenceyi sağlamaktadır. Rum-Yunan ikilisinin bu davranışları yeni değildir ne ilktir ne de son olacaktır. Kıbrıs’ı Helen yapma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerdir. Ancak biz de buna karşı net bir duruş sergiliyoruz” dedi.

BÖLGEYİ ATEŞE SÜRÜKLEME ADIMLARI

KKTC’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Yasemin Öztürk ise “İsrail, bir yandan ‘Rumlar size şunu yapacak’ diyerek Türkleri, diğer yandan ‘Türkler size bunu yapacak’ diyerek Rumları korku üzerinden yönlendiriyor. Bu süreçte kritik noktalara el koyarak, güvenlikten eğitime ve günlük yaşama kadar kendi sistemlerini kurdular. Bu durumun, sahadaki egemenliğin büyük ölçüde onların kontrolüne geçtiğinin göstergesidir. Orayı aslında bunların egemenliği diğerlerini ele geçirdiler. Ana muhalefet partisi zaten sürekli halkın gerçek fikirlerini dile getiriyor. Onlar da o gelişmeden rahatsız. Ama hükümet şu an maalesef İsrail hükümetiyle iş birliği içinde. Onun için de yani bunu yalnızca Rum düşmanlığına yormak doğru değil. Olayların bütününü görmek lazım. Onun için büyük bir oyun var. Ortadoğu’da İsrail’in Büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmek için. Bu da oyunun bir parçası. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Onun için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ın adımlarını atarken diyaloğu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Birileri bu diyalog ve görüşmeyi provoke ediyor ve kavgayı sürekli canlı tutmaya çalışıyor. Türk düşmanlığı onun üzerinden de besleniyor. EOKA, aldığı yardımlarla ve silahlarla şu anda daha rahat hareket ediyor” diye konuştu.