Türkiye'deki Ermeni cemaat vakıfları birbirine girdi: 'İsim verirsem ortalık karışır'

Türkiye Ermeni toplumunun 5 Nisan’daki Paskalya kutlamasında, dini bayramlaşmanın yanı sıra vakıfların mali yapısı da tartışma konusu oldu. Bedros Şirinoğlu’nun bazı vakıfların gerçek bilançolarını açıklamadığını söylemesi toplantı sırasında gerilime sebep oldu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlığında düzenlenen geleneksel kabul töreninde, hem dini bayram mesajları hem de Ermeni toplumunun kurumsal yapısına dair önemli değerlendirmeler öne çıktı.

Toplantıda Agos’un 30. yılı kutlanırken, vakıfların gelir-gider dengesi, mali şeffaflık ve Patrikhane ile ERVAB’ın tüzel yapısına ilişkin sorunlar da gündeme taşındı. ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun bazı vakıfların kira gelirleri ve bilançolarına ilişkin usulsüzlük iddiaları ise toplantıda tansiyonu yükseltti.

Şirinoğlu, Kapalıçarşı’da, hastane emlaklarının 20 milyon lira civarında bedelle kiralandığını ancak başka vakıfların, aldıkları kira bedellerini 40-50 bin lira düzeyinde gösterdiğini, bazı vakıfların taşınmazlarını kiraya verirken, resmi kontratlarda aldıkları kira bedellerini eksik gösterdiklerini öne sürdü. Şirinoğlu ayrıca bazı vakıfların kıdem tazminatı olarak gösterdikleri rakamların gerçekçi görmediğini belirterek “Bizim hastanemizde kaç kişi çalışıyor neredeyse bizim tazminatlara yakın rakamlar gösteriliyor” dedi.

YÖNETİCİLER RİCALAR ÜZERİNE GERİ DÖNDÜ

Toplum içerisinde suistimaller olduğunu söyleyen Şirinoğlu, ortaya attığı iddiaların ardından bazı vakıf yönetimlerinin ‘İsim verin’ sözleri üzerine ise “Ben isim vermem. Verirsem ortalık karışır’ ifadelerini kullandı. Şirinoğlu’nun sarf ettiği sözlerin ardından bazı vakıf yöneticilerinin toplantıyı terk etmek istediği görüldü. Yöneticiler ricalar üzerine geri döndü. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Artin Kileci, tüm vakıf yöneticilerinin egodan uzak durması gerektiğinin altını çizdi. Şirinoğlu’nun Surp Pırgiç Hastanesi’ne kattığı yenilikleri değerli bulduğunu söyleyen Kileci, “Ama halka göre hastane ne? Ermeni hastanesi nedir? Sokakta halkımız bunu sorguluyor. Kaliteli bir hastanemiz var ama halkımız yararlanamadığı sürece bu hastane ne ifade eder? Ben Bedros bey ile sürekli görüşüyorum ancak halka dokunma yok. Halka her konuda dokunmamız lazım.” dedi. Kileci, vakıfların gelir ve mülklerine dair resmi kurumların bilgi sahibi olduğunu hatırlattı.

