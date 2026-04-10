Fenerbahçe'nin kabusu olmuştu şimdi ise Dünya Kupası'nda! Büyük rezalet...
Fenerbahçe'nin kabusu olmuştu şimdi ise Dünya Kupası'nda! Büyük rezalet...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçında skandal kararlar vererek tarihe rezil bir yönetimle geçen Bebek'in akıbeti belli oldu.

Braga ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, Hırvat hakem Ivan Bebek’in kararları sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Fenerbahçe aleyhine verdiği kararlarla uzun süre gündemde kalan Bebek hakkında FIFA’dan dikkat çeken bir adım geldi.

17 Mart 2016’da oynanan Braga-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında, Hırvat hakem Ivan Bebek’in kararları sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Karşılaşmada verdiği birçok karar kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Ivan Bebek’e FIFA’dan beklenmedik karar.

Braga-Fenerbahçe maçındaki kararlarıyla hafızalara kazınan hakem Ivan Bebek, ’in kritik hatalarının ardından Braga’nın 4-1 kazandığı mücadele, Türk futbolunda hafızalara kazınan maçlar arasında yer aldı. Fenerbahçe’den 3 oyuncuya kırmızı kart gösteren ve teknik direktör Vitor Pereira’yı tribüne gönderen hakem hakkında sarı-lacivertli kulüp, bahis şüphesi gerekçesiyle UEFA’ya başvuruda bulunmuştu.

Yapılan başvuru sonrası incelemeye alınan Hırvat hakemin klasmanının düşürüldüğü ve elit kategoriden bir alt seviyeye indirildiği belirtilmişti.

FIFA ise 2026 Dünya Kupası için Ivan Bebek hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Hırvat hakem, turnuvada VAR hakemi olarak görevlendirildi. Açıklanan listede herhangi bir Türk hakemin yer almaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

