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Aktüel Eşini ve gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Aktüel

Eşini ve gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:20:17 -
Eşini ve gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü kişiyi öldüren zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de eşi Aynur Y. (26) ve gönül ilişkisi yaşandığını öne sürdüğü Murat Olgun'u (30) öldürdüğü iddia edilen şüpheli İbrahim Y. (32) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Arnavutköy'de ormanlık alan içerisinde Olgun'un cansız bedeninin bulunması, Aynur Y'nin ise yaralı halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırmada, şüpheli İbrahim Y'nin eşi Aynur Y. ile gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Olgun'u ormanlık alana götürdüğü, yanındaki tabancayla yaralayıp kaçtığını belirledi.

Firari şüpheli İbrahim Y'nin 13 Temmuz'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Tekinay Sokak'taki bir iş yerinde Muhittin Çiçek'i silahla yaraladığı da öğrenildi.

Ekipler yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli İbrahim Y'yi Başakşehir'de düzenlediği baskınla yakaladı. Şüphelinin üst aramasında tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin 23 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


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