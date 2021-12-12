Eşini şehit eden zanlıyı 4 yıl sonra yakalayan polislere teşekkür etti

Şehit eşi Fatma Zehra Uz (27), katile gözcülük yaparak yardım eden O.G’nin denetim sırasında yakalanmasından duyduğu memnuniyeti “4 yıl boyunca saklanmıştı ama hem devlet hakkı için, hem de Allah hakkı için yakalandı. Adalet hiçbir zaman şaşmaz. Hiçbir zaman içim soğumayacak, hiçbir zaman da hakkımı eşimi şehit edenlere helal etmeyeceğim. Eşimin meşlektaşlarına çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarını, silah arkadaşlarını vuran insanı yakaladıkları için, adalete teslim ettikleri için çok müteşekkirim” dedi.