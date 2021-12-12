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Aktüel Eşini şehit eden zanlıyı 4 yıl sonra yakalayan polislere teşekkür etti
Aktüel

Eşini şehit eden zanlıyı 4 yıl sonra yakalayan polislere teşekkür etti

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 12 Ekim 2017’de mevsimlik işçi iki aile arasında kız kaçırma meselesinden kaynaklanan silahlı kavgaya müdahale eden 2 çocuk babası polis memuru Muhammet Uz (33) silahla vurularak şehit edilmişti. Uz’u şehit edilmesi olayına karışan zanlının önceki gün İstanbul’da yakalanması, acılı ailesinin yüreğine su serpti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:43:00 -
Eşini şehit eden zanlıyı 4 yıl sonra yakalayan polislere teşekkür etti

Şehit eşi Fatma Zehra Uz (27), katile gözcülük yaparak yardım eden O.G’nin denetim sırasında yakalanmasından duyduğu memnuniyeti “4 yıl boyunca saklanmıştı ama hem devlet hakkı için, hem de Allah hakkı için yakalandı. Adalet hiçbir zaman şaşmaz. Hiçbir zaman içim soğumayacak, hiçbir zaman da hakkımı eşimi şehit edenlere helal etmeyeceğim. Eşimin meşlektaşlarına çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarını, silah arkadaşlarını vuran insanı yakaladıkları için, adalete teslim ettikleri için çok müteşekkirim” dedi.

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