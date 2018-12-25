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Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurdu

İzmit'te cezaevinden çıktıktan sonra eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs, adliyeye girerken "Bu iş burada bitmedi, yazın bunu. Namus davası için yaptım, bunu da yazın" diye tehditler savurdu.

25 Aralık 2018 Salı 14:47
Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurdu

İzmit'te kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle vurarak yaralayan Sami K., adliyeye sevk edildi. Sami K. adliyeye girerken, "Bu iş burada bitmedi, yazın bunu" diye tehditler savurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde bulunan Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. İzmit'te 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı için yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan bölümünü kamu kurumlarında ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami K., sabah saatlerinde cezaevinden çalıştığı kamu kuruluşuna getirildi. Hizmetli olarak çalıştığı yerden çıkan Sami K. ile buluştuğu eşi G.K. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Sami K., kaçan eşine doğru ateş etti. İlk ateşte saçmalar yol kenarındaki araca isabet ederken, G.K. kaçmaya devam etti. Sami K., sporcu eğitim merkezinin bahçesinde yakaladığı eşini bir el daha ateş ederek sol bacağından yaraladı. G.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, Sami K. ise sporcu eğitim merkezi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Olayın ardından İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sami K. burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Sami K. polis eşliğinde adliye merdivenlerinden içeriye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu iş burada bitmedi, yazın bunu. Namus davası için yaptım, bunu da yazın" diye tehditler savurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:47
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü
  4. tehditler savurdu

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