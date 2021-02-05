Eşini öldüren adam ahırda enselendi

Açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı Mehmet Büyük merkez Yenişehir ilçesinin Güzel Mahallesi’nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.



Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi’nde oturan Mehmet Büyük, 3 Ocak 2021’de eşi Süreyya Büyük ve kızı Yağmur Büyük’e şiddet uygulaması üzerine yapılan adli tahkikat sonucunda mağdur anne ve kızı 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanun kapsamında kendi istekleriyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) teslim edilmişti.



Mağdur Süreyya Büyük 1 Ocak’ta ŞÖNİM’e verdiği dilekçe ile merkezden ayrıldıktan sonra evini Diyarbakır’a taşıması koşuluyla eşi Mehmet Büyük ile anlaşmıştı. Mehmet Büyük ertesi gün ise av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük’ü öldürmüştü.