  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Eşini öldüren adam ahırda enselendi
Yerel

Eşini öldüren adam ahırda enselendi

Diyarbakır’da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:49:00 -
Eşini öldüren adam ahırda enselendi

Açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı Mehmet Büyük merkez Yenişehir ilçesinin Güzel Mahallesi’nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi’nde oturan Mehmet Büyük, 3 Ocak 2021’de eşi Süreyya Büyük ve kızı Yağmur Büyük’e şiddet uygulaması üzerine yapılan adli tahkikat sonucunda mağdur anne ve kızı 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanun kapsamında kendi istekleriyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) teslim edilmişti.

Mağdur Süreyya Büyük 1 Ocak’ta ŞÖNİM’e verdiği dilekçe ile merkezden ayrıldıktan sonra evini Diyarbakır’a taşıması koşuluyla eşi Mehmet Büyük ile anlaşmıştı. Mehmet Büyük ertesi gün ise av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük’ü öldürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Şeyma'ya şahidiz' Biz de size şahidiz: Alçaksınız
Gündem

'Şeyma'ya şahidiz' Biz de size şahidiz: Alçaksınız

Boğaziçi provokatörleri, polis şiddetine uğradığını ve emniyet güçlerinin açılan saçlarını kapatmasına bile izin vermediği yalanını ortaya a..
Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş!
Siyaset

Böyle bir tokat beklemiyordu... AK Parti'den Mao'cu Perinçek'e soğuk duş! "Yüzde 0 küsür oranındaki..."

​​​​​​​Vatan Partisi ile bir ittifaklarının söz konusu olmadığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Perinçek'in biz ittif..
Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı
Gündem

Fahrettin Altun, Boğaziçi provokasyonunu video ile anlattı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde terör grupları ve uluslarası medyanın kışkırttığı olaylarla ilgili İngilizce bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay