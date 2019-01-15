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Eşini döverek ağır yaralayan koca tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde eşini döverek hastanelik eden şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Ocak 2019 Salı 17:47
Eşini döverek ağır yaralayan koca tutuklandı

Samsun'da, eşini döverek ağır yaraladığı öne sürülen koca, çıkarıldığı tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.Y. (25), eşi T.Y. (22) tarafından darbedildi. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Koca T.Y. ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalandı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:47
  1. Samsun
  2. Canik
  3. koca şiddeti
  4. Kadına şiddet
  5. eşini hastanelik etti
  6. tutuklama

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