Eşini darbedip polise mukavemette bulunan kişi hakkında adli işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de eşini darbettikten sonra hastane polisine mukavemette bulunan kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıyer'de polis merkezine müracaat eden S.K. adlı kadının, seyahat halinde bulundukları araçta tartıştıkları eşi A.S.K. tarafından dabedildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi.

Müştekiye sevk edildiği hastanede darp raporu alınmak üzere işlem yapıldığı sırada, hastaneye gelen aşırı alkollü durumdaki eşinin taşkınlık yapması nedeniyle hastane polisi tarafından uyarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli A.S.K. yapılan uyarılara rağmen görevli polis memurlarına küfretmek, mukavemette bulunmak, hastane acil girişindeki duvarlara yumruk ve kafa atmak suretiyle taşkınlıklarına devam etmiştir. Bu taşkınlıkları nedeniyle şüpheli şahıs A.S.K. yakalanmış, müşteki S.K. alınan ifadesinde eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunmuştur. Şüpheli A.S.K. hakkında kasten yaralama, hakaret, görevli polis memurlarına mukavemet ve 6284 sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili asılsız ve yanlı haber yayımlayan bazı basın yayın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."



