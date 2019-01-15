Eşini bıçaklayıp, 5 aylık bebeğini rehin aldı

Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıktan sonra 5 aylık bebeğini rehin alan kişi, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.

İddiaya göre, Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokak'ta ikamet eden Abdürrezzak G. (21) ile eşi Dilan G. arasında, Dilan G'nin annesiyle çok fazla görüştüğü gerekçesiyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Dilan G. bıçakla yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dilan G, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Abdürrezzak G. ise polisi görünce 5 aylık bebeği G.G'yi rehin alarak, kendisini eve kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Abdürrezzak G, gözaltına alındı.

Şüpheliye, evden çıkarıldığı sırada, kapı önünde bekleyen Dilan G'nin yakınları tepki gösterdi.

Poliste farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bebek G.G. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alınan annesine teslim edildi.