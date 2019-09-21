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Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken enselendi

Kocaeli'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan, Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:29
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken enselendi

VanJandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye’de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan’ı (27), 2014 yılında Kocaeli’de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan’ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan’ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı. 

Abdülhadi Hakan’ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan’ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:29
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