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Eşine ender rastlanan satırlı sakal tıraşı

Denizli’de bir erkek kuaförü, müşterisinden gelen talep üzerine satırla sakal tıraşı yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:19
Eşine ender rastlanan satırlı sakal tıraşı

Denizli’de bir erkek kuaförü, müşterisinden gelen talep üzerine satırla sakal tıraşı yaptı. Berberin videoya çektiği satırlı sakal tıraşı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.


İlginç olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Yıllardır erkek kuaförü olarak çalışan Metin Arslan, arkadaşı ve müşterisi olan Yasin Kaya ile yaptıkları şaka ile karışık bir diyalog sonrası müşterisini satırla sakal tıraşı yaptı. Yapılan tıraşı videoya da aldıran Arslan’ın koca satırı tıpkı ustura gibi büyük bir ustalıkla kullandığı gözlendi. Arslan’ın, Kaya’yı satırla adeta jiletle tıraş eder gibi detaylı bir şekilde tıraş etmesi dikkatlerden kaçmadı.


Görenleri güldüren bir o kadar da düşündüren ilginç olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Arslan, olayın şaka ile başladığını kaydederek, “Müşterimiz geldi yıllardan beri arkadaşımızdır zaten kendisi. Kurban Bayramı zamanlarıydı bıçaklarını biletmişti. ‘Beni satırla tıraş etsene’ diye şakalaşırken olay ciddiye bindi ve ben de satırı alarak tıraş etmeye başladım. O şekilde tıraşını yaptım, kendisi de zaten memnun kaldı bundan. Ama kimse denemesin sakıncalı bir olay” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:19
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