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Eşi vefat etmiş kadınlar sosyal konutlara kavuşacak

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Sosyal Konut Projesi Hizmet Alım İşi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:17:00 -
Eşi vefat etmiş kadınlar sosyal konutlara kavuşacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale kapsamında Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Sosyal Konut Projesi Hizmet Alım İşi yapılacak. İhale 13.12.2022 tarih ve saat 14:00’de Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda yapılacak.

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