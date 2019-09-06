0553 313 94 23

Eşi tarafından tehdit edildiği iddia edilen kadından yardım çağrısı

Konya'da tartıştığı eşiyle kavga eden ve öldürülme korkusuyla 2 çocuğunu da alıp Aksaray'daki babaevine gelen kadın, yetkililerden yardım istedi

06 Eylül 2019 Cuma 16:06
Eşi tarafından tehdit edildiği iddia edilen kadından yardım çağrısı

AKSARAY (AA) - Konya'da tartıştığı eşiyle kavga eden ve öldürülme korkusuyla 2 çocuğunu da alıp Aksaray'daki babaevine gelen kadın, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Konya'da birlikte yaşadığı kocasıyla 4 Eylül'de tartışan K.Ç, 2 çocuğunu da alıp Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Hacıahmetli Köyü'ndeki babaevine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan K.Ç, 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından tehdit edildiğini ifade etti.

Eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığından eve gelmediğini iddia eden K.Ç, bu konuyu ailesine söylemesinin ardından kocasıyla boşanma aşamasına geldiğini beyan etti.

Kocası uzun süre eve gelmediğinden çocuklarına bakmak için işe girdiğini dile getiren K.Ç, son zamanlarda sağlık problemleri yaşadığından işten ayrıldığını aktardı.

Çocuklarıyla maddi zorluklar yaşadığını ve hamile olduğunu öğrendiğini anlatan K.Ç, ailesinin yanına gelince kocasının sürekli kendisini arayarak "öldüreceğim seni" dediğini ileri sürdü.

K.Ç, şunları söyledi:

"Son tehdidinden sonra beni vurmaya geliyordu. Ben de durumu jandarmaya bildirdim. Allah'a şükür ki yakalandı. Tutuklanacak demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ediyorum. 2 oğlum var, bir de hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin de zaten maddi durumu yok. Kimseye de yük olmak istemiyorum. Bana devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum."

- Olay

Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti.

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun Aksaray'a doğru gittiğini öğrenerek gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:06
  1. Aksaray
  2. gözaltı
  3. Koca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şahan’dan badem hasadı açıklaması
    1. Başkan Şahan’dan badem hasadı..
    2. Başkan Kavuş Cuma buluşmalarına devam..
    3. FETÖ şüphelilerine organizatörlük..
    4. Ağustos ayında en çok kayyum atamaları..
    5. İşadamı Akcan, yeni eğitim öğretim..
    6. Özdoğan, Gönül Ziyaretlerine Devam..
    7. Manisa itfaiyesi bir cana daha yaşama..
    8. Öğretmenlere oryantiring eğitimi
    9. Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz..
    10. İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?..
    11. HDP’nin söylemine polis babasından..
    12. Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta..
    13. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    14. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    15. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    16. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    17. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    18. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    19. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    20. Uluslararası Yol Bisiklet..
    21. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    22. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    23. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    24. Bu durumlarda su içerseniz...!
    25. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    26. Türkiye şehitlerini anıyor
    27. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    28. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    29. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    30. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim