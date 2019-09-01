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Eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kadın, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:50
Eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kadın, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Melike Baştürk ve sevgilisi Salih Durmuş, sokakta Melike Baştürk’ün boşanma davası açtığı, aynı zamanda amcasının oğlu olan eşi N.B. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Melike Baştürk’ün cenazesi, memleketi Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesi camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Ablasının yaşadığı sıkıntıları İHA’ya anlatan Melike Baştürk’ün kardeşi Muharrem Beşir Baştürk, "Son bir senedir herhangi bir durum yoktu, ne olduysa son bir ayda her şey gelişti. Bir seneden bu yana kimle olduğunu, nerede olduğunu biliyordu” dedi.


Muharrem Beşir Baştürk, “Bazı ailevi sıkıntıları vardı. En çok şiddetli olan kısmı bir yıl önce başladı. Bir sene önce ablam ayrılmak istedi. İlk etapta biz kimle olduğunu bilmiyorduk, daha sonra öğrendik. Bu süreçte yanında olmaya çalıştık, yaptıklarını tasvip etmedik. Resmi olarak boşandıktan sonra ne yaşıyorsa ondan sonra yaşamasını söyledik. O da biraz korkuyordu ve yüzleşmek istemiyordu. Bir sene zarfı içerisinde mahkeme olacaktı ama o mahkemeye gidemedi. İkinci mahkeme için kocasının avukatı, adresler verilmesi gerekiyormuş, adresler verildi. Son bir aya kadar hiçbir problem yoktu. Son bir Trabzon’a gidene kadar. Trabzon’a gidiyor, oradan buraya geliyor. 15 gün burada kalıyor. Burada bazı kişilere ’onu vuracağım, öldüreceğim’ diye söylemlerde bulunmuş. Buradakiler yapma etme diye telkinde bulunmuşlar. Çorlu’ya gidiyor, onları bir saat takibe almış. Rahmetli markete giriyor. Market sonrası arkadan geliyor, sonrası malumunuz çekti vurdu” diye konuştu.



“Tek başına yapabileceği bir şey değildi”


Olayın N.B.’nin tek başına yapabileceği bir şey olmadığını savunan Baştürk, “N.B.’nin tek başına yapabileceği bir şey değildi bu. Bir seneden bu yana kimle olduğunu, nerede olduğunu biliyordu. Kendi evine kendi elleriyle koyduğu asker arkadaşı, bir sene boyunca hiçbir tepki vermedi. Son bir ayda Trabzon’da kalması, buraya gelmesi, yani bu süreç kendisinin tasarlayacağı bir süreç değildi bu. Yani biz böyle düşünüyoruz. Emniyet ekipleri bu konuda gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Biz gerekli isimleri verdik, çalışmalar sürüyor. Yakında ortaya çıkacak. Tasarlayarak mı tasarlamadan mı yaptı hepsi ortaya çıkacak. O kadar hassas dönem ki sonuçta insanız, şaşar beşeriz. Televizyonlarda izlediğimiz olaylar bize uzak gelirdi. Kadın cinayetlerinin bu kadar cereyan ettiği dönemde bizi hayatın içine tamamıyla soktu. Şimdi artık benim başıma da artık bu da gelmez demiyorum. İnsanların duyarlı olması lazım. Buradan çıkan derslerin bütün topluma mal olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:50
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