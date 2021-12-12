Eşi evden kaçtıktan sonra TV'de sinir krizi geçiren Serkan Kıyak intihar etti

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşini arayan Serkan Kıyak, evinde kendisini asarak intihar etti.

Canlı yayında eşinin evin karşısındaki pideci ile kaçtığını öğrenen ve sinir krizi geçiren Kıyak, eşine 'Geri dön' çağrısında bulunmuş ve olumsuz cevap almıştı.

Yetiştirme yurtlarında büyüyen Serkan Kıyak'ın 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği ve bir yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Usakgundem.com'un haberine göre; eşinin kaçması ile bunalıma giren Kıyak'ın yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği ve vedalaştığı öğrenildi.

Mesajı alan yakınlarının evine koşması ile talihsiz gencin cesedi ile karşılaştıkları, bunun üzerine polis ve 112 ekiplerine haber verdikleri bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kıyak, canlı yayında kendisini yerlere atarak eşine geri dönmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Müge Anlı, Kıyak'ı sakinleştirmeye çalışmıştı. Kıyak, eşine her türlü yardımı yapacağını söylese de olumlu bir yanıt alamamıştı.