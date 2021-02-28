Eşi başörtülü diye emekli edilen yarbay: Milletin öz evlatları tasfiye edildi

Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat sürecinde 42 yaşında resen emekli edilen Mete, inançlı insanların o dönemde orduda önünün kesildiğini ve üstleri tarafından sık sık küçük düşürülüp mobbinge maruz kaldığını söyledi. 28 Şubat sürecinde orduda eşi başörtülü personel istenmediğini belirten Mete, şunları kaydetti: "28 Şubat döneminde diş tabip yarbay olarak görevliyken 2000 yılında, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla resen emekli edildim. Gerekçede, eşimin başının kapalı olması ve irticai görüş sahibi olmam nedeniyle emekli edildiğim belirtildi. 28 Şubat döneminde batılı güçlerin emrine amade, onların politik görüşlerine uygun insanların olduğu bir ordu hedefleniyordu. Bu nedenle milletimizin öz, manevi değerlerine sahip insanlar tasfiye ediliyordu. Zaten bu nedenle de bizler tasfiye edildik."