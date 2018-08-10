Eşi açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor...

Golcü arayışında rotasını son olarak Leicester City'den Islam Slimani'ye kıran Fenerbahçe, Cezayirli oyuncunun ardından kulübü Leicester City ile de büyük ölçüde anlaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Islam Slimani'nin eşi Yousra Slimani, Instagram'dan bir video paylaştı ve Türk bayrağı ile uçak emojisi koyarak yeni rotalarının Türkiye olduğunu belli etti.

Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi beklenirken, İngiliz basınında 4 milyon euroluk yıllık maaşının ödeneceği ve satın alma opsiyonunun olmayacağı bilgisine yer verildi.