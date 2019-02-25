Esgin ve Özen’den Panayır Kavşağı müjdesi

AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen, sona yaklaşılan Panayır Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Yalova yolu üzerinde bulunan Panayır Kavşağı’nda çalışmalar devam ediyor. Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen sona yaklaşılan çalışmaları yerinde inceledi. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Panayır Kavşağıyla ilgili Bölge Müdürü Turgay Çolak’tan yerinde bilgi alan Esgin ve Özen’e Panayır Mahallesi Muhtarı Dursun Kara da eşlik etti. Panayır Kavşağı inşaatının yaklaşık 1 ay içerisinde biteceği müjdesini veren Milletvekili Mustafa Esgin şunları söyledi:

“Karayollar Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz çetin kış şartlarına rağmen Panayır Kavşağı’ndaki yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yalova yolu üzerindeki bu yol hem yoğun bir sanayileşme hem de yoğun bir kentleşme içeren önemli bir yerde bulunuyor. Özellikle Panayır, Demirtaş, Yeşilşehir, Küçükbalıklı, Beşyol bütün bu bölgemizin mahalleleri yoğun bir şehirleşmenin olduğu önemli merkezi yerlerimizdir. Bu açıdan bakıldığında önemli olan Panayır Kavşağı’nı mevsim şartları elverdiği sürece yaklaşık 1 ay içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz.

AK Parti 16 yıllık iktidarında sağlıktan ulaşıma, eğitimden ekonomiye kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmıştır. Yerelde de AK Belediyecilik hizmetlerimiz ile Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin de mahallemize ve bölgemize önemli hizmetleri bulunuyor. AK Parti iktidarları olarak 16 yıllık hizmetlerimizi milletimizin hayır duası ve desteğiyle gerçekleştirdik. İnanıyorum ki 31 Mart’ta da yine milletimizin hayır duası ve desteğiyle daha güzel hizmetleri şehrimize ve ülkemize kazandırarak 2023 ve 2053 hedeflerimize doğru yine milletimizle birlikte ilerleyeceğiz.

Belediyecilik anlamında Bursa’da hizmet üretemeyenlerin sadece hamâset yaptığına dikkati çeken AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise şunları söyledi:

“Ankara’da Meclis çalışmalarını tamamladıktan sonra ayağımızın tozuyla kentimizde yapımı tamamlanan ve devam eden hizmetleri yerinde incelemeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Yalova yolu üzerinde bulunan Panayır Kavşağı’nı yerinde inceledik. Son aşamaya gelen kavşağımızı inanıyorum ki 1 ay içerisinde hizmete açacağız. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapımı devam eden Panayır Kavşağı gibi Beşyol Kavşaığı da kısmi olarak hayata geçmişti, kamulaştırmalar da Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş tarafından tamamlandı. Yakında Beşyol Kavşağımızı tamamı da bitirilip hizmete açılacak. AK Belediyecilik olarak 2004’ten bu yana Bursa’ya çok büyük hizmetler yaptık. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz. Biz bu şehre sevdalıyız, dertlisiyiz. Cumhurbaşkanımızın Bursa’ya verdiği önem ortada. Biz yol yapmaya, köprüler kurmaya, gönüllerle olan köprüleri de kurmaya devam ediyoruz. Yol deyince, hizmet deyince, sağlık deyince akla AK Parti gelir. Belediyecilikte hizmetten çok hamaset üretenlerin bu kente vereceği hiçbir şey yoktur. Bizler icraatlarımızla, yaptığımız hizmetlerle üretmeye, halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.”