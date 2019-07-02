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Esgin, muhtar buluşmalarına devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "’Bursa’nın meselelerinin yakın takipçisiyiz" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:31
Esgin, muhtar buluşmalarına devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "’Bursa’nın meselelerinin yakın takipçisiyiz" dedi.


Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine bağlı Adnan Menderes, Geçit, Fatih Sultan Mehmet, Zekai Gümüşdiş, Yenibağlar ile Balat ve Ahmet Yesevi mahallelerinin muhtar ve mahalle başkanları ile toplantı yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, mahallelerin meselelerini dinledi. Esgin, meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, mahallelerin, belediye hizmetleri başta olmak üzere okul, sağlık, internet alt yapısı ve elektrik gibi sorunlarına yönelik taleplerinin karşılanması noktasında çalışacaklarını ifade etti.


Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin hızla büyüyen mahallelere önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Esgin, “AK Parti Bursa milletvekilleri olarak bizler de, Bursa’mızın sorunlarının en yakın takipçisi ve milletimizden yana müdahil olmaya devam edeceğiz” dedi.


Osmangazili muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini sıcağı sıcağına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’e aktaran Esgin, "Belediyelerimiz ve diğer ilgili kurumlarımızdan mahallelerin beklentilerinin yerine getirilmesini istedik" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:31
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