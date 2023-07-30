Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenlerin kanını donduran görüntü bir anda gündeme oturdu.

4 kişi bellerinde silahla bir tekel bayiini bastı. Kasada bulunan kişi dükkanına gelenlerle tartıştı, tartışma arbedeye döndü.

Kasadaki kişi yumruklandı, kafasında şişe kırıldı. Boğuşma esnasında kasanın altına gizlediği silahı alan işletmeci, arka arkaya saldırgana ateş etti. Daha sonra saldırganın yanındaki iki kişi de kasadaki işletmeciyi darbederek etkisiz hale getirdi.

Görüntünün devamındaysa kasadaki işletmeciyi darbeden zanlılardan birinin, "Baba koş" diye seslendiği duyuldu. Elinde tabancayla yardıma gelen kişi ise tekel bayiinde bulunan üç kişiye mermi yağdırdı.

Saldırganların Murat Ö., Azat Ö., Tarık Ö. ve Servet Ö. olduğu belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dükkanda bulunan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği, Yusuf Erzen'in de ağır yaralandığı öğrenildi.

Yunus Emre Erzen'i kasanın başında darbeden Murat Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyet güçleri diğer saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cinayetin sebebi!

Cinayetin, WhatssApp'tan yapılan küfürlü bir paylaşım sebebiyle işlendiği iddia edildi.

İki aile arasında borç kavgası olduğu, tekel bayiini basan zanlıların alacaklarından dolayı icra takibi başlattığı, saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının borcu sebebiyle icraya verilmesi karşısında öfkelenerek WhatssApp'tan küfürlü paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda da Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan tekel bayiinde yapılan aramada bir pompalı tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.