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Esenyurt’ta üretiyor dünyaya izlettiriyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sunny markası ile ürettiği elektronik ürünlerle tanınan Atmaca Elektronik’in İstanbul Esenyurt’taki fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette, yüzde yüz üretim gücü ve yerli sermayesiyle dünyanın dört bir yanına gönderilen ürünleri inceleyen Yıldırım, Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’yı tebrik etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:27
Esenyurt’ta üretiyor dünyaya izlettiriyor

 Akit  Ekonomi 

Türkiye’nin üçüncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduklarını söyleyen Adem Atmaca, yüzde yüz yerli üretim gücü ve sermayesiyle dünyanın önde gelen markaları için de üretim yaptıklarını anlattı. Atmaca Elektronik’in imzasını taşıyan, en ileri teknolojiler kullanılarak üretilen TV ve diğer elektronik cihazları yerinde inceleyen Yıldırım ise şirket yönetimine çalışmalarından dolayı başarılar diledi.

Yıldırım’ın ziyareti önemli

Adem Atmaca, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım’ın ziyareti, şirketimiz ve şahsım adına bizleri onurlandırdı. Ziyaret sırasında yüzde yüz üretim gücümüz ve yerli sermayemizle, bugün tüm dünya ülkeleriyle buluşturduğumuz en yeni ürünlerimizi kendisine sunduk. Ürünlerimizin üretim aşamaları ile mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Teknoloji sektörüyle yakından ilgilenen Sayın Binali Yıldırım, geçmişten bu yana devlet yöneticiliğinden elde ettiği tecrübesiyle işimizin her alanına hakim. Sorduğu sorularla hakikaten bizleri şaşırttı. Teknoloji sektörünün dinamiklerini çok iyi bilen bir devlet yöneticisi olarak Binali Yıldırım’ın ziyareti, bugün dünyanın dev markalarına TV üretimi yapan bir marka olarak bizlerin geleceğe olan inancını kamçıladı. Yüzde yüz yerli sermayemizden aldığımız güçle, teknoloji sektörüne kazandırdığımız en yeni ürünlerimizle ülkemizin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz.

40 yıllık tecrübe

Sunny markası altında, Esenyurt’taki fabrikasında televizyon, ses sistemleri, uydu sistemleri, mini ve ev tipi elektrik süpürgesi gibi ürünlerin satış ve üretimini gerçekleştiren Atmaca Elektronik, 40 yıldır Türkiye’de televizyon pazarında faaliyet gösteriyor. Şirketin TV markası Sunny Elektronik, ekran üretiminde uzun süredir ilk üçte yer alıyor. Türkiye’de TV üreten üç fabrikadan biri olan şirket, bugün teknolojinin dev markalarına üretim yapıyor. Dünyanın 80’e yakın ülkesine ihracat gerçekleştiren şirket, fabrikasında yer alan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği en yeni teknolojileri sektöre kazandırıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:27
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