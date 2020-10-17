Esenyurt'ta toplanan yardımlar, Giresun'da selden etkilenen afetzedelere gönderildi
İSTANBUL (AA) - Esenyurt Kaymakamlığı ve belediyesi ile Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin Giresun'da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar tırlara yüklenerek bölgeye gönderildi.
Giresun'daki sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla "7 bölge 7 renk Esenyurt tek yürek" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında bağışlanan ev eşyalarının yer aldığı ihtiyaç malzemeleri 2 tıra yüklendi.
Giresun Kültür Evi'nde düzenlenen törenle tırlar Giresun'a hareket etti.
Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Giresun'a giderek yardımların dağıtımına eşlik edeceklerini söyledi.