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Yerel Esenyurt'ta ters yöne giren sürücü taksiye çarptı!
Yerel

Esenyurt'ta ters yöne giren sürücü taksiye çarptı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Esenyurt'ta meydana gelen azanın ardından sürücüler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre, ana caddeye ters yönden giren ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kendi şeridinde ilerleyen taksiye çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin önce tartıştığı, ardından birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.

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