  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı
Yerel

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 06:53:00 -
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Esenyurt'ta silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esenyurt'ta silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!
Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!

Gündem

Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!

Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu
Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu

Yaşam

Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!
Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Yerel

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23