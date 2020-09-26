Esenyurt'ta taksiciler çatıştı! 2'si ağır 3 yaralı

İstanbul, Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı. Durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden husumetli olan taksiciler, silahla birbirine girdi.

Durağa pompalı tüfekle gelen bir grup ile durakta bekleyen taksiciler, kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Getirdiği pompalı tüfekle taksi durağındaki şoförleri hedef alan şahıs, 3 kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aynı zamanda 112 Acil Servis ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaralılara olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından, taksiciler ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganlar olay yerinen kaçarken, kullanılan pompalı tüfeğin alanda bırakıldığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.