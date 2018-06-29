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Esenyurt’ta Suriyeli esnafın Arapça tabelaları indirildi

Esenyurt’ta faaliyet gösteren, büyük çoğunluğu Suriyelilere ait işyerlerindeki yüzde 75 Türkçe kelime standartlarına uymayan tabelalar, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla söküldü. Suriyelilerin en çok yaşadığı yerlerden birisi olan Esenyurt'ta Suriyeli esnafa yönelik...

29 Haziran 2018 Cuma 21:44
Esenyurt’ta Suriyeli esnafın Arapça tabelaları indirildi

Suriyelilerin en çok yaşadığı yerlerden birisi olan Esenyurt'ta Suriyeli esnafa yönelik düzenlemeler yapılıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin geçtiğimiz günlerde bizzat katıldığı Suriyeli esnafa yönelik hijyen denetiminin ardından ilçeye yerleşen sığınmacıların kurduğu işletmelerin tabelalarına TSE kararı gereği yüzde 75 Tükçe kelime kullanma zorunluluğu getirildi. Suriye'de iç savaşın başlamasıyla çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye gelmiş ve bu insanların bir kısmı çeşitli yerlerde işyerleri kurmuştu. Bu çerçevede Suriyelilerin yoğun yaşadığı Esenyurt'ta da birçok noktada ağırlığı lokanta ve gıda ticareti üzerine birçok firma açıldı. İşyerlerinin büyük bir kısmı da tabelaların çoğunluğunu Arapça yapmıştı.

TABELALARIN YÜZDE 75'İNİN TÜRKÇE OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

TSE gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğu, vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin de artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi harekete geçti. İşletmelere yapılan duyuruyla tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Suriyeli firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını söktü.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirterek, bu insanların içerisinde yerleşik düzene geçen, dükkan açanlar olduğunu hatırlattı. Türkiye'de yaşayan herkes gibi Suriyelilerin de kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Alatepe, özellikle hijyen konusunda yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda faaliyet gösterenlerin mühürlendiğini ve eksikliklerini giderenlerin faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti.

HİJYEN VE TABELA DENETİMLERİ DEVAM EDECEK

Bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alatepe, "İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Başkan Alatepe, bu konuda ilçede yaşayan Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Özellikle hijyen denetimlerimizle bizim de adımızı temize çıkardınız diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik" diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da hijyen denetimleri ve tabela uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirdiler. Esenyurt'ta zabıta ekiplerinin hijyen ve tabela denetimlerine artırarak devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:44
  1. Esenyurt
  2. Suriyeli esnaf
  3. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe
  4. Suriyeli sığınmacılar

YORUM YAZ

  • sultan mehmed hansultan mehmed han2 sa önce
    yüzde 75 i ingilizce olan tabelalar ne olcak
  • mutmainemutmaine2 sa önce
    ingilizce tabelalara neden ses çıkarmıyorsunuz
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