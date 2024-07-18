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Gündem Esenyurt'ta silahlı saldırı
Gündem

Esenyurt'ta silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 19:33:00 -
Esenyurt'ta silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından 1 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta V.T'nin silahla ateş etmesi sonucu yaralanan E.B. (18) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta dün V.T, koşarak yanlarına yaklaştığı E.B. (18) ve Ş.B'yi (20) silahla ateş ederek yaralamıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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