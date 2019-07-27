Esenyurt'ta özel halk otobüsü alev alev yandı Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halindeki çift katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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