Esenyurt’ta Kürt vatandaş ile CHP destekçisi Zafer Partisi!

Yeni Akit Gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Olaya bakın..

CHP’nin 5 yıl önce belediye başkanı yaptığı adamdan vazgeçip.

Mevcut belediye başkanlarından kendileri de memnun değiller ki, yeni bir isim açıklamalarının üzerinden bir hafta geçmiş-geçmemişti ki..

HDP ile CHP ittifakı gereği, Esenyurt’taki CHP belediye başkan adayı bir defa daha, HDP’nin istediği isim aday yapılarak değiştirildi..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Her şey şeffaf olacak” diyen Özgür Özel’den, “Evet, HDP istediği için, Esenyurt adayımızı değiştirdik” açıklaması var mı?

Yok.

Eğer bizim dediğimiz yanlış ise, Özgür Özel’den, farklı bir gerekçe açıklaması var mı?

O da yok..

Ve bu ahlaksız ilişki, bakın Esenyurt’ta nelere mal oluyor?

Esenyurt’ta bir vatandaşla sokak röportajı yapılıyor.

Esenyurt sakini vatandaş, ilçede ırkçı Zafer Partisi’nin seçim çadırı kurmasını eleştiriyor..

Kürt vatandaşımız diyor ki:

“Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey!”

Zafer Partili gençler ise, Kürt vatandaşımıza itiraz ediyorlar:

“CHP sizi kandırıyor”.

Gülelim mi ağlayalım mı, bilemedim.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP’nin genel başkanına üç bakanlık karşılığında destek açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın partilileri, Şimdi HDP sempatizanı bir vatandaşımıza, “CHP sizi kandırıyor” diyorlar..

CHP, 28 Mayıs ikinci tur oylaması öncesinde, Zafer Partisi’ni kandırmadı da, şimdi HDP’lileri mi kandırıyor?

Herkes, birbirini kandırıyor..

HDP, Kürtleri kandırıyor..

Zafer Partisi CHP’yi kandırdığını sanıyor.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...