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Aktüel Esenyurt'ta kumar oynatılan kıraathaneye operasyon düzenlendi
Aktüel

Esenyurt'ta kumar oynatılan kıraathaneye operasyon düzenlendi

24 kişiye 21 bin 600 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:42:05 -
Esenyurt'ta kumar oynatılan kıraathaneye operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye operasyon düzenleyen polis ekipleri, 25 kişiye para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Talat Paşa Mahallesi 1011. Sokak'taki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Bildirilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kıraathanede kumar oynayan 37 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis, 24 kişiye 21 bin 600 TL idari para cezası, mekan sahibine de 3 bin TL para cezası kesti.

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