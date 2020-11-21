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Aktüel Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan market ile alt katında kaçak işletilen meyhane mühürlendi
Aktüel

Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan market ile alt katında kaçak işletilen meyhane mühürlendi

Meyhanede sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihlal eden kişilere de ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:06:04 -
Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan market ile alt katında kaçak işletilen meyhane mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki genelgesine göre saat 20.00'dan itibaren kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren market ile alt katındaki kaçak işletilen meyhane mühürlendi.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül başkanlığındaki ekip de iş yerlerinde tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimde, Talatpaşa Mahallesi'nde saat 20.00'dan sonra bir marketin açık olduğunu fark eden Kaymakam Karagül, beraberindeki ekiple iş yerine girerek inceleme yaptı.

Marketin alt katını kontrol eden ekipler, burada kaçak şekilde işletilen meyhane olduğunu fark etti.

Ekipler marketi ve kaçak işletilen meyhaneyi mühürledi.

Öte yandan, kaçak meyhanede sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ihlal eden kişilere de ceza yazıldı.

Kaymakam Vural Karagül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Giriş mini market, alt kat meyhane. Yakaladık ve gereğini yapıyoruz. Denetimlerimiz her geçen gün artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.


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