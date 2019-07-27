Esenyurt'ta korkunç yangın! İlkokulun çatısı küle döndü İstanbul Esenyurt'ta izolasyon çalışmaları devam eden ilk okulun çatısı alev alev yandı. Yangında, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

İstranbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Gökevler Mahallesi'nde bulunan Siteler İlkokulu'nun çatısında devam eden izolasyon çalışmalarında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Çatıda çalışan bir işçi dumandan etkilendi. İşçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Alevler müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatı kül oldu.

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