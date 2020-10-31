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Aktüel Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Komşularının silahla ateş açması sonucu yaralanan aynı aileden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:40:53 -
Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki komşu aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak'ta ikamet eden ve daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında, çocukların gürültü yapmaları nedeniyle kavga çıktı.

Pompalı tüfekle komşusunun evine giden şüpheli, aynı aileden 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evinde saklanan şüpheli ise müzakereci polislerin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Özel harekat polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


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