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Aktüel Esenyurt'ta kaçak iş yeri mühürlendi
Aktüel

Esenyurt'ta kaçak iş yeri mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:20:31 -
Esenyurt'ta kaçak iş yeri mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir restoranın alt katında faaliyet gösteren gece kulübü, kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına saat 22.00'den sonra çok sayıda kişinin girip çıktığının görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kokoreççi dükkanına operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede iş yerinin alt katında bulunan gece kulübünün ruhsatsız olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından iş yeri mühürlenirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

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