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Aktüel

Esenyurt’ta haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta kendisinden uzun süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:54:19 -
Esenyurt’ta haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta kendisinden uzun süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.


Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan Murat Özyapıcı’dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde Özyapıcı’nın ikamet ettiği adrese gitti. Şahıs evinde ölü olarak bulunurken, durumu öğrenen acılı ailesi Özyapıcı’nın oturduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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