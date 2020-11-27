Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 113 kilogram eroin ele geçirildi
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, 113 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 22 Kasım'da Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 113 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.