THY - Nevşehir - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Esenyurt'ta büyük kavga! Suriyeliler birbirine girdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Suriyeli iki grup arasında büyük kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:08
Esenyurt'ta büyük kavga! Suriyeliler birbirine girdi

İstanbul'da Esenyurt Merkez mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir lokantada Suriyeli iki grup arasında alacak verecek tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu bir kişi aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bayılan kişiye çevrede bulunanlar yardım etti. Olay anları dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kavga sonrası caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:08
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. Suriyeli sığınmacılar
  4. Suriyeliler birbirine girdi
  5. bir yumrukta yere yığıldı
  6. büyük kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de TL'ye dönüyor
    1. Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de..
    2. Kılıçdaroğlu'nun sinsi ittifak planı!..
    3. Cuma namazı için bile durmadılar
    4. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    5. İzmir'deki pis kokunun asıl nedeni..
    6. Kayseri'de cinsel istismarcı üvey..
    7. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    8. Takside uyuşturucu satan şoföre polis..
    9. Esenyurt'ta büyük kavga! Suriyeliler..
    10. CHP'li İzmir Belediyesi kılını..
    11. Futbolda devrim! Transfere sınır geliyor
    12. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye..
    13. MHP'nin Mersin adayı belli oldu
    14. Almanya’da İslâm güneşi
    15. 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ancak esrar..
    17. MİT'in Suriye'deki operasyonu, Doğu..
    18. Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120..
    19. Hulusi Akar'dan kritik uyarı: Felakete..
    20. Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!