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Aktüel

Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:55:11 -
Esenyurt'ta bir şüpheli, araçta tartıştığı iki kişiyi silahla yaraladı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir araçta çıkan tartışmada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 107. Sokak'ta bir otomobilde oturan üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını kullanan saldırgan, araç içindeki iki kişiyi bacaklarından vurarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdığı H.D. ve M.Ş.'nin kayınpeder ve damat olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.



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