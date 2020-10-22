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Aktüel Esenyurt'ta, bir kişinin parasını gasbederek, boş senet imzalatan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Esenyurt'ta, bir kişinin parasını gasbederek, boş senet imzalatan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:40:06 -
Esenyurt'ta, bir kişinin parasını gasbederek, boş senet imzalatan 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, tehditle bir kişinin parasını gasbederek, boş senet imzalatan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Akevler Mahallesi'nde 50 yaşındaki evli inşaat işçisi H.G, kendisinden 21 yaş küçük S.A. ile tanıştı.

H.G, S.A'nın daveti üzerine günlük kiralanan bir eve gitti. H.G. ve S.A. evde bir süre vakit geçirdikten sonra elleri silahlı ve bıçaklı iki erkek içeri girdi.

Silahlı kişiler, H.G'yi dövüp, ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra, cebindeki 1000 TL'sini alarak, 2 boş senet imzalattı.

H.G'nin şikayeti üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yaptıkları operasyonda, S.A. ve şüpheli iki kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada H.G'den gasbedilen bir miktar para, imzalatılan boş senetler, plastik kelepçe, bıçak, silah ve çok sayıda boş senet ele geçirdi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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