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Aktüel

Esenyurt’ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

Esenyurt’ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:17:12 -
Esenyurt’ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

Esenyurt’ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada fırında bulunanlar yara almazken, şüpheliler arabayla olay yerinden kaçtı.


Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi Çiftçi Sokak’ta saat 23:00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir grup şüpheli aralarında husumet kişinin fırıncı dükkanına geldi ve daha sonra içeride bulunan 3 kişi ve fırın dükkanını kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda fırında bulunan 3 kişi de yara almadı. Olay sonrası polise haber veren fırıncılar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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