Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren olay! Rögar kapağını kaldırdılar içeriden kaçak göçmen çıktı!
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, bir rögar kapağının içinden kaçak göçmen çıktı. 'Elbiselerimi değiştiriyorum' diyen göçmenin o anları izleyenleri şaşırttı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda, bir rögar kapağının içinden kaçak göçmen çıktı. 'Elbiselerimi değiştiriyorum' diyen göçmenin o anları izleyenleri şaşırttı.
Olay Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde boş arazide öğle saatlerinde yaşandı.
İddiaya göre Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri, otluk alandaki rögar kapağını kaldırarak içinde yaşayan yabancı uyruklu şahsı fark etti.
Görevlilerin müdahalesi ile rögar kapağının içinden çıkarılan şahsın eşyalarının da içeride olduğu tespit edildi.
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