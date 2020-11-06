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Aktüel Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu kişileri tehditle alıkoyan 2 kişi yakalandı
Aktüel

Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu kişileri tehditle alıkoyan 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin bir evde, ailelerinden fidye istemek için zorla tuttuğu 3'ü çocuk 14 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:16:41 -
Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu kişileri tehditle alıkoyan 2 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, Afganistan uyruklu kişileri tehditle alıkoyarak ailelerinden fidye istediği öne sürülen Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir evde Afganistan uyruklu kişilerin rehin tutulduğu ihbarını alan Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Alıkonulan kişilerin Pınar Mahallesi'deki bir binanın bodrum katında tutulduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Kapıyı çaldıklarında evden "Bizi kurtarın." sesleri geldiğini duyan ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde, zorla tutulduğu belirlenen 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistan uyruklu bulundu.

Ayrıca, evdeki Afganistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Evdeki kurusıkı tabanca, bıçak ve plastik kelepçelere de el konuldu.

Yapılan incelemede, zanlıların yurt dışına gönderme vaadiyle anlaştığı kişileri söz konusu adreste silahla tehdit ederek alıkoyduğu belirlendi.

Şüphelilerin, Afganistan uyruklu kişilerin yurt dışındaki yakınlarından zorlayarak para istediği de tespit edildi.

Afganistan uyruklu 14 kişi Geri Gönderme Merkezine götürülürken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Ekiplerin diğer zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

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