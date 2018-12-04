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Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Esenyurt Belediyesi, ülkelerine dönmek için yola çıkan 237 Suriyeliyi Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uğurladı.

04 Aralık 2018 Salı 11:40
Esenyurt'ta 237 Suriyeli daha ülkelerine gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de güvenliği sağlamasının ardından bölgeye dönüşler devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından ülkelerine gönderilen 237 Suriyeli daha Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. 6 otobüsle yola çıkan Suriyelinin eşyaları da Esenyurt belediyesi tarafından gönderildi.

"Bizleri unutmasınlar"

Esenyurt’tan yola çıkan kafileyi bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bölgenin güvenli hale getirdiğini belirterek, “237 Suriyeli daha ülkelerine dönüyor. Gittikleri yerde onları kendi evleri kendi vatanları bekliyor. Bu anlamda da bundan sonraki hayatta kendilerine başarı ve mutluluklar diliyorum. Savaşsız, barış içinde bir ortam olsun. Burada da kardeşleri var, biz her zaman buradayız. Onlar için elimizden geleni yaptık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:40
  1. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı
  2. Esenyurt Belediyesi
  3. Suriyeliler
  4. Ülkelerine dönen Suriyeliler

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